Samsun'da Dünya Temizlik Günü etkinliği: Sahil temizliği gerçekleştirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre bilinci oluşturulması amacıyla sahil temizliği gerçekleştirildi. TEMA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri ile öğrenciler ve gönüllüler, sahil şeridinde çöp toplama etkinliği düzenledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde,"Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre bilinci oluşturulması amacıyla sahil temizliği gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bir araya gelen TEMA ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri ile öğrenciler ve gönüllüler, Yeşilyurt AVM önünden Çobanlı İskelesi'ne kadar sahil şeridinde çöp toplama etkinliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, gazetecilere, Atakum Sahili'nde günde ortalama 2 ton çöp topladıklarını söyledi.

Artık çevreyi kirletmemeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Tulumen, "Samsun'da yaklaşık 140 kilometre sahil şeridimiz, 13 mavi bayraklı plajımız var. Doğa ve çevreyi gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Doğaya ve çevreye sahip çıkalım." dedi.

Gönüllü Yusuf Dursun Durmuş ise atık farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Çöp körlüğü kavramına dikkat çekmek istiyoruz. 'Bir gün değil, her gün temizlik' sloganıyla temiz çevre bilinci oluşturmak için buradayız." ifadesini kullandı.