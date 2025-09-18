Haberler

Samsun'da Domuz Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan H.G, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tahnal Mahallesi'nde yaşayan H.G, ormanlık alanda domuz saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan H.G, mahalle sakinlerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
