Samsun'da Domuz Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan H.G, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tahnal Mahallesi'nde yaşayan H.G, ormanlık alanda domuz saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan H.G, mahalle sakinlerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.