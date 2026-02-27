Haberler

Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bafra'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, kendini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliye 2 milyon lira gönderen bir kişi, dolandırıldığını anlayarak emniyete başvurdu. Gözaltına alınan C.V. ve E.Y., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan bir kişi, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan zanlının belirttiği banka hesabına 2 milyon lira gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada belirlenen şüpheliler C.V. (55) ile E.Y'nin (44) parayı farklı illerde bulunan döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla döviz ve altına dönüştürdüğü tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
