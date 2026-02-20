Haberler

Samsun'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Vezirköprü ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si çocuk 3 şüpheli tutuklandı. 3 milyon lira dolandırılan bir kişi ve başka bir dolandırıcılık girişimi üzerine başlatılan operasyon sonunda şüphelilerin evlerinde değerli eşyalar da ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si çocuk 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılarca 3 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden birinin, Havza ilçesinde bir kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırmaya çalıştığını belirleyen ekipler, eylemi gerçekleştiremeden 18 yaşından küçük zanlıyı yakaladı.

Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler İ.M. (20) ile 18 yaşından küçük şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek
