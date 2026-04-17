Samsun'da dolaptaki uyuşturucu, dedektör köpek "Tahra"nın desteğiyle bulundu
Canik ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyon sonucu, narkotik dedektör köpeği Tahra'nın yardımıyla dolaba gizlenmiş 5 kilo 120 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Tahra"nın desteğiyle yapılan aramada, dolaba gizlenmiş poşet içinde 5 kilo 120 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek