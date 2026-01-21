Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörde bulunan 58 yaşındaki Senai Mete, olay yerinde hayatını kaybetti. Madenler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Madenler Mahallesi'nde Senai Mete'nin (58) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Mete'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel