Samsun’da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
M.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Avut Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü M.K. devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA