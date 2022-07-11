Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın (52) kullandığı 34 VM 8418 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Derya A. (23) ve Fatma A. (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Çınarlık Çarşamba Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title