Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet A'nın (52) kullandığı 34 VM 8418 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Derya A. (23) ve Fatma A. (51) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Recep Bilek - Güncel