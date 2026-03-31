Samsun'da otobüs yan yattı: 9'u öğrenci, 11 yaralı

Samsun'da devrilen otobüste İstanbul'dan Ordu'ya dönen FIRST Robotics Competition yarışması katılımcısı öğrenciler yaralandı. İki şoför ve sekiz öğrenci kazada yaralanırken, bir öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun'da devrilen otobüsün İstanbul'daki FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 adlı yarışmadan Ordu'ya dönen öğrencileri taşıdığı belirtildi. Kazada, sürücü Tuncay G. (39), yedek şoför Nusret Ö. (44), Ünye Fen Lisesi'nden A.M.E. (16), E.K. (20), Z.B.K. (17), M.H.Ö. (17), E.S.Ş. (17), K.M.E. (15), İ.S.Ö. (16), A.T.K. (16) ve A.Z.Ö. (16) isimli öğrenciler yaralandı. B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç. (44) isimli öğretmenler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bir öğrencinin kolunun koptuğu ve ağır yaralı olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tarihi gece öncesi büyük skandal
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı

Bu küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Özgür Özel apar topar programını iptal etti

Özgür Özel apar topar programını iptal etti
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım