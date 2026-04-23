Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (20) idaresindeki 55 BT 688 plakalı kamyonet, Bafracalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman