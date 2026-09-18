Samsun'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö'nün (37) kullandığı elektrikli bisiklet, Bahçeler Mahallesi Ada mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA