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Samsun'da 3 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

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Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 çocuk denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Taflan Mahallesi'nde denize giren Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

Çocuklar, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Samsun Valiliği, kent genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metreye yaklaşması ve rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara pazartesi gününe kadar denize girmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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