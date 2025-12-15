Haberler

Samsun'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan 32 yaşındaki Mümin E.'nin cansız bedeni, Çobanlı İskelesi açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu. Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için deniz altı ve üstü arama yaparken, dron destekli havadan da incelemeler gerçekleştirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi üzerinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Mümin E. (32) olduğu belirlenen kişiyi bulmak için deniz altı ve üstü arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra dron destekli havadan da arama yürütüldü.

Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından Mümin E'nin cansız bedeni ekipler tarafından Çobanlı İskelesi'nin yaklaşık 100 metre açığında bulundu.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.

