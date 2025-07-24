Samsun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolan 36 yaşındaki Samet G için arama çalışmaları başlatıldı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, denizde kaybolan kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı.
Fener mevkisindeki dolgu alanından denize giren Samet G'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kıyıda Samet G'ye ait eşyalarla motosiklet bulan ekipler, denizde botlarla ve dalgıçlarla arama çalışması yürütüyor.
Samet G'nin yakınları da kıyıdan arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel