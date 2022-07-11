Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı. Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı. Yeşilyurt Mahallesi Çatalçam mevkisinde denize giren 14 yaşlarında 2 kız çocuğu, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, çocukları sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Recep Bilek - Güncel Yeşilyurt Çatalçam Samsun Güncel Haberler

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