Samsun'da Deniz Kazası: 7 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'da Deniz Kazası: 7 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde, gün içerisinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. H.A'nın durumu kritik.

Samsun'un Atakum ilçesinde, gün içerisinde 7 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde ve çevresinde gün boyu farklı zamanlarda denize giren A.D, Y.A, K.A, H.A, E.A, O.K. ve E.C. akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ve kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

H.A'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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