Samsun'da 'Değerli Macera' Çocuk Oyunu Sahnelendi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Parlayan Şehir Gururla Samsun" mottosuyla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Havza'da "Değerli Macera" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan tek perdelik oyun, Tiyatro Fatma tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde 3 seans halinde izleyiciyle buluştu.

Yakın arkadaş olan bir kelebek ile aslanın macerasını konu alan oyunda yardımseverlik, cesurluk ve dürüstlük temalarını işledi.

Etkinliğin, çocukların kültürel gelişmesine katkı sağlayan ve tiyatro ile tanışmak amacıyla düzenlediği bildirildi.