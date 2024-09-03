Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.
Zanlıların, geçmiş dönemlerde DEAŞ saflarında yer aldığı öne sürüldü.
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