Samsun'da Dalgalarla Açığa Sürüklenen Baba ve İki Kızı Kurtarıldı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen baba ve biri üvey 2 kızı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Yılmaz K. (44), kızı M.K. (7), üvey kızı G.Z.A. ve birlikte yaşadığı Fatma Ş. (44) yüzmek için denize gitti. Suya giren Yılmaz K., M.K. ve G.Z.A., bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Bu sırada kumsalda olan Fatma Ş. durumu fark ederek cankurtaranlardan yardım istedi. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarıp, kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen 3 kişi, tedaviye alındı. Yılmaz K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, çocukların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.