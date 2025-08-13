Samsun'da Dalgalarla Açığa Sürüklenen Baba ve İki Kızı Kurtarıldı

Samsun'da Dalgalarla Açığa Sürüklenen Baba ve İki Kızı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren baba ve iki kızı boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan aile, hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen baba ve biri üvey 2 kızı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Yılmaz K. (44), kızı M.K. (7), üvey kızı G.Z.A. ve birlikte yaşadığı Fatma Ş. (44) yüzmek için denize gitti. Suya giren Yılmaz K., M.K. ve G.Z.A., bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Bu sırada kumsalda olan Fatma Ş. durumu fark ederek cankurtaranlardan yardım istedi. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarıp, kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen 3 kişi, tedaviye alındı. Yılmaz K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, çocukların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.