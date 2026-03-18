Samsun'da kırsal kesimde yaşayan çocuklara bayramlık hediye edildi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, Tekkeköy'deki maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve kıyafet hediye etti.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, Tekkeköy ilçesine bağlı kırsal Sarıyurt Mahallesi'ndeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve giysi hediye ederek sevindirdi.

Mutluluğun Kanatları Derneğince yapılan etkinliklerden elde edilen gelirle maddi durumu iyi olmaya ailelerin çocukları sevindirildi.

Tekkeköy ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi'ndeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve elbise verildi.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, dernek olarak sadece lösemili çocuklar değil, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını da sevindirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

Bazen başarılı çocukları ailelerinin maddi güçlük çektiği için sevindiremediğine işaret eden Keskin, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın mutlu olmaya, eğitim öğretime hazırlanması için motivasyona ihtiyacı var. Biz de onları Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafetle sevindirmek istedik. Onların sevinci bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

Keskin, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya katılan hayırseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Sözleri Fener taraftarının pek hoşuna gitmeyecek!
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi
Ali Laricani'nin ölümü sonrası gündem olan fotoğrafı

Ölümü sonrası gündem olan kare
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının nedenini açıkladı

Sözleri Fener taraftarının pek hoşuna gitmeyecek!
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı

Pijamasını bile değiştirmedi! Eski sevgilisinin evini pompalıyla bastı