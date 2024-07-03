Samsun'da cip devrildi, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İbrahim Kaya (76) idaresindeki cip, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken refüjdeki yönlendirme levhası ile aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücü Bafra Devlet Hastanesi'ne, araçtaki Züleyha Yıldız (23) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Kaya (76) idaresindeki 55 YE 077 plakalı cip, Altınyaprak Mahallesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki yönlendirme levhası ile aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü Bafra Devlet Hastanesi, araçtaki Züleyha Yıldız (23) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.