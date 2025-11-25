Samsun'da Cinsel Taciz ve Kasten Yaralama Davası: Sanığa 3 Yıl 8 Ay Hapis

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz'ı (32) sokak ortasında taciz edip, dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Sinan Aladağ (30), 'Kasten yaralama' ve 'Cinsel taciz' suçlarından toplam 3 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen Damla Korkmaz, Sinan Aladağ'ın sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Korkmaz, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEDE

Çarşamba Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün, Samsun 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu raporda, "Şahsın yapılan muayenesinde, darp sonucu yüzünde çok sayıda kırık oluştuğunu, hastanede sol yanak kemiklerine platin takıldığını, şu an katı gıda tüketemediğini, tükettiğinde çenesinde ağrı olduğunu, ağzını tam açamadığını ifade etti. Harici muayenede, travmatik lezyona rastlanmadı. Mevcut tıbbi belgelerde tanımlanan bulgular ve şube müdürlüğümüzde yapılan muayenede elde edilen bulgular kapsamında kişide meydana gelen yaralanmanın 'yüzde sabit iz' niteliğinde olmadığını bildirir rapordur" ifadelerine yer verildi.

SANIĞA TAHLİYE

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonrası Sinan Aladağ hakkında 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret', 'Cinsel taciz' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık Aladağ, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanığın suçunu samimi şekilde ikrar ettiği ve karartılması muhtemel herhangi bir delil olmadığı gerekçesiyle Aladağ'ın tahliyesine karar verdi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

11 Kasım'da görülen duruşmaya; başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, SEGBİS ile katıldı. Damla Korkmaz ile avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, sanık avukatı Ali Emre Kutlu da salonda hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaa verdi. Mütalaada, "Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda TCK 44'üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK'nin 105/1-1'inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1'inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur" denildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Karar duruşması bugün görüldü. Aladağ, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay, 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkında daha önceden de aynı suçtan adli sicil kaydı olduğundan tekerrür hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.