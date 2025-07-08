Samsun'da Cinayet Davası: Üç Sanığın Yargılanmasına Devam

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada maktul Kani Timur Ünal'ın (52) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık B.K. ile başka bir suçtan tutuklu olan sanık B.Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B. ise duruşmaya gelmedi.

Ünal'ın yakınları ve avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılması talep etti.

Sanıkların kullandıkları cep telefonlarının HTS kayıtlarının talep eden mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine, sanık B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl 16 Kasım'da polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. (49) ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı silahla yaraladığı ihbarda bulunmuş, olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan zanlılardan B.K. tutuklanmış, B.Ö. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.