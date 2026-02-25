Haberler

Ladik'te çiftçilere yönelik eğitim verildi

Ladik ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen 'Bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi' programında, mahsullerin doğru ilaçlanması ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde çiftçilere yönelik "Bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimi" düzenlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Ladik Belediye Düğün Salonu'nda yapılan programda, mahsullerin doğru ve bilinçli ilaçlanması, insan ve çevre sağlığının korunması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Tarım Müdürü Murat Kabadayı programda yaptığı açıklamada, iki oturumda eğitim programı yaptıklarını belirterek, "Sabah toplantısında 471, öğlenden sonraki oturumda 477 olmak üzere 948 çiftçimize eğitim verildi. Üretimde verim ve kaliteyi artırmak bilinçli ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.???????

