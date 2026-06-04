Haberler

Samsun'da sahil ve deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

Samsun'da sahil ve deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahil ve deniz dibi temizliği yapıldı; gönüllüler, öğrenciler ve kurum temsilcileri atık topladı.

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahil ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor.

"Dünya bize emanet" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Atakum Körfez sahilinde düzenlenen çevre temalı resim çalışmasıyla başladı.

Program kapsamında Tekkeköy Costal Sahili'nde çöp toplama etkinliği, İlkadım sahilinde ise deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Gönüllüler, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliklerde, kıyı alanlarına bırakılan atıklar toplandı.

Deniz dibi temizliğinde ise sahil güvenlik ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dalış yaparak atıkları çıkardı.

Etkinliklerle daha temiz ve yaşanabilir çevre konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Samsun Müzesi'nde "Dünya Bize Emanet" konulu konferans düzenlenecek.

Konferansta çevre ve iklim değişikliği alanında uzmanlar, sürdürülebilir yaşam ve çevre koruma konularında katılımcılara bilgi verecek.

Hafta kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü Atakum'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği gerçekleştirilecek.

Programda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve sıfır atık konularında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel'e yeni soruşturma! Dosya Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu

Can Polat'ın tetikçisi ifadede döküldü! Talimat ve para detayı bomba
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>