Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Ediliyor

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Akpınar ve yeğeni Ali Özkan ile tutuksuz sanıklar E.Y. ve N.A'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eşi Emine Akpınar'ı öldüren Emrah Akpınar hakkında, "Kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ali Özkan hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Savcı, Akpınar'ı olayın ardından sakladıkları belirlenen E.Y. ve N.A'nın da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Emrah Akpınar, duruşmadaki ifadesinde, savcılıkta verdiği ve iddianamede yer alan ifadelerini tekrar ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, Akpınar ile yeğeni Ali Özkan olayın ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve N.A. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.