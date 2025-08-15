Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde kızıyla birlikte denizde boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz Kurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kurt'un 7 yaşındaki kızı Zeynep'in sağlık durumu ise iyi.
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yalı Mahallesi Avukatlar Sitesi sahilinde 13 Ağustos'ta kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz Kurt (45), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastanede tedavi gören kızı Zeynep Kurt'un (7) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel