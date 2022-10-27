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SAMSUN'DA BOĞULMA İHBARI; UÇURTMA SÖRFÇÜSÜ ÇIKTI

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SAMSUN'da uçurtma sörfü yapan Yaşar Yılmaz'ı (48) denizde gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanarak polise ihbarda bulundu.

SAMSUN'da uçurtma sörfü yapan Yaşar Yılmaz'ı (48) denizde gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanarak polise ihbarda bulundu. Kıyıya çıkan Yılmaz, yanına gelen polisleri görünce, 'Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı" dedi.

Atakum ilçesi İncesu sahiline gelen Yaşar Yılmaz, uçurtma sörfü yapmaya başladı. Yaklaşık 400 metre açıkta Yılmaz'ı gören bazı vatandaşlar polisi arayarak boğulma tehlikesi geçiren birini gördükleri ihbarında bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, denizin kıyısında çıkmak üzere hazırlık yapan Yaşar Yılmaz'ın yanına gitti. Yılmaz, bunun bir spor dalı olduğunu ve boğulma tehlikesi yaşamadığını söyledi. Yılmaz'dan bilgi alan ekipler, bölgeden ayrıldı.

'HEMEN ŞİKAYET ETMİŞLER'

Uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu Ege'de sürekli herkesin yaptığı bir spor dalı. Karadeniz'de de 4-5 kişi bu sporla ilgileniyor. Bugün de rüzgar biraz zayıf ama ben geldim. Su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Şu anda da üşüdüm zaten, çıkmak üzeydim. Hemen beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı sadece. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Yılmaz Karadeniz Güncel Haberler

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