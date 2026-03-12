Haberler

Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı

Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bocce İl Şampiyonası'nda genç erkekler yarıştı. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci olarak bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkını kazandı.

Samsun'da okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Bocce İl Şampiyonası genç erkekler müsabakaları Alaçam ilçesinde düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen il şampiyonasında Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupalarını verdi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek