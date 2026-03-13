Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
Samsun'da düzenlenen Bocce İl Şampiyonası'nda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci oldu. Müsabakaların sonunda dereceye girenlere ödül verildi.
Samsun'da okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Bocce İl Şampiyonası genç kızlar müsabakaları Alaçam ilçesinde düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen il birinciliği müsabakalarında Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.
Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.
Şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupalarını verdi.
Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş