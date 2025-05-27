Samsun'da Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı: 10 Yaşındaki Hasan Yıldırım Hayatını Kaybetti

Samsun'da Bisikletli Çocuğa Kamyonet Çarptı: 10 Yaşındaki Hasan Yıldırım Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hasan Yıldırım, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı ve öğrenildi ki, Yıldırım'ın ölümünden dolayı okul mezuniyet töreni iptal edildi.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Yıldırım (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle spor salonun giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Hasan Yıldırım'a çarptı. Yıldırım, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, sevk edildiği Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Yıldırım'ın ölümü sebebiyle Zeki Cevher İlkokulu'ndaki mezuniyet töreninin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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