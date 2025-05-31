Samsun'da Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cemal A. (75) yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Can'a (77) çarptı.
Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel