Haberler

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü D.C. hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri bölgede önlem aldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi'nde aynı yönde seyreden D.C. yönetimindeki bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık görevlilerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan D.C. hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti

Bahçeli'nin ihracını istediği MHP'li vekil istifa etti