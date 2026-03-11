Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü D.C. hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri bölgede önlem aldı.
T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi'nde aynı yönde seyreden D.C. yönetimindeki bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık görevlilerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan D.C. hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Emre Dilek