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Samsun'da bir vatandaş yolun ortası seccadesini serip namaz kaldı

Güncel Haberler

Samsun'da bir kişi, yolun ortasına seccade sererek namaz kıldı. O sırada çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarına engel olamazken, o anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, yolun ortasına seccadesini sererek namaz kaldı. O anları tanık olan çevredeki vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın namaz kıldığı görüntüler, yakındaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Samsun'da bir vatandaş yolun ortası seccadesini serip namaz kaldı

BENZER ÜSKÜDAR'DA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da da bir vatandaş, yola seccade serip namaz kılmıştı. Akan trafiğin ortasında namaz kılmaya çalışan adamın, karşısında cami olmasına rağmen yaptığı görenleri şaşkına çevirmişti.

Samsun'da bir vatandaş yolun ortası seccadesini serip namaz kaldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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