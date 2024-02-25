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Samsun'da bir özel okulun öğrenci ve öğretmenleri TEMA gönüllüsü oldu

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Samsun'da bulunan bir özel okulun iki kampüsündeki tüm öğretmen ve öğrenciler, TEMA Vakfı'na gönüllü olarak katıldı. Okul müdürü ve TEMA Vakfı İl Temsilcisi, öğrencilerin doğa dostu olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Samsun'da bir özel okulun iki kampüsündeki tüm öğretmen ve öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Leman Özay, 800 öğrenci, öğretmen ve çalışanın TEMA gönüllü olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Özay, toplu katılım dolayısıyla iki kampüse de "Bu okulun öğrencileri TEMA gönüllüsü olmuştur" tabelası verdiklerini söyledi.

Tabelayı alan Okul Müdürü Sema Güngör ise "Öğrencilerimizin ve ekip arkadaşlarımızın TEMA gönüllüsü olmasından büyük memnuniyet duydum. TEMA Vakfı'na verdikleri kurum tabelasından dolayı teşekkür ederim. Bu tür çalışmalarımız sürecek ve doğa dostu öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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