Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından cansız bedeni bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde Barış K., aynı odada kaldığı oğlu ve onun arkadaşı tarafından jakuzide ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.