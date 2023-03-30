Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından cansız bedeni bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde Barış K., aynı odada kaldığı oğlu ve onun arkadaşı tarafından jakuzide ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.
Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki otelde Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel