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Samsun'da 17 yaşındaki şahıs, annesini darp eden ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Güncel Haberler

Samsun'da 17 yaşındaki şahıs, annesini darp eden ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki şahıs, psikolojik sorunları bulunan ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşi gözaltına alındı. Şahsın, annesini darp ettiği için ağabeyini bıçakladığı öğrenildi.

İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı. Annesini darp eden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Kenan Samsun kavga Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Es ruzgar:

Kız çocuklarını evlat yerine koymayip erkek çocuğuna önem veren maddi manevi ayrımcılık yapan çevresine erkek çocuğum var deyip hava atan bazı anne babalara bu olay ders olsun

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Hamit Gündoğdu:

Biz böyle bir millet değildik dışardan çok ne idugu belirsiz millet geldi ve kantaron topuzu kaçtı. Bu ülkede ana baba açısından yaşlılık çok tehlikeli hal aldı. Anaya saygı ise kalmadı gibi, sevgi ise hiç yok sadece menfaat icabı Şirinlik yapma var.

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