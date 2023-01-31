Samsun'da 17 yaşındaki şahıs, annesini darp eden ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki şahıs, psikolojik sorunları bulunan ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşi gözaltına alındı. Şahsın, annesini darp ettiği için ağabeyini bıçakladığı öğrenildi.
İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı. Annesini darp eden Ali Kenan S'yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi'ne götürüldü.