Samsun'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir depoda çıkan yangın, bitişikteki hırdavatçı dükkanına ve bir apartmanın boş katlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; yaralanan olmazken soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir depoda çıkan yangında metrelerce yükselen alevler, bitişikte bulunan hırdavatçı dükkanı ile bir apartmanın boş ve kimsenin bulunmadığı 4'üncü ve 5'inci katına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Emre ÖNCEL- Berkay YILDIZ/ SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı