Samsun'da BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ Zirvesi Başladı

Samsun'da "BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesinde eğitimler başladı.

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nde Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hazırlanan proje doğrultusunda haberleşme alanında gelişen teknolojilere değinilerek bu alanda karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla BİLSEM öğretmenlerine eğitim veriliyor.

Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinden 24 öğretmenin katıldığı eğitimlerde ilk dersi, TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Dr. Mustafa Öner Dikdere verdi.

Dikdere, amatör telsizcilik, anten, haberleşme teknolojileri alanında öğretmenleri bilgilendirdi.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, yaptığı açıklamada, buna benzer eğitimlerin devamlı olması için destek verdiklerini söyledi.

TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Dikdere ise iletişim ve bilim alanında öğretmenleri ve bu sayede öğrencileri de desteklediklerini kaydetti.

Dikdere, "TÜBİTAK tarafından desteklenen 'HERTZ' projesine destek olmak için biz de buradayız. TÜRKSAT olarak sosyal sorumluluk kapsamında mümkün olduğunca projelere katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

"HERTZ" proje yürütücüsü Ceren Tüylü ise eğitimin hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Bugünün konusunun uydu haberleşme teknolojisi olduğunu aktaran Tüylü, "Amatörlüğün uzayla nasıl bir ilişkisi olduğuna dair gün boyu çeşitli çalışmalar yapılacak. Katılımcılarımızı akşama kadar oldukça yoğun program bekliyor. Yarın ve sonraki günlerde ise farklı konseptlerle yine amatörlük üzerine çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, özel yetenekli öğrencilerimizin farklı konularla bütünleşmesini sağlamak." diye konuştu.