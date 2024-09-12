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Samsun'da Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Yapay Zeka Eğitimi

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TÜBİTAK tarafından desteklenen eğitimde, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri yapay zeka araçlarıyla biyoloji dersi içeriklerini zenginleştirecek.

Samsun'da, "Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerine Yönelik Biyoloji Eğitiminde Yapay Zeka Araçları ile İçerik Zenginleştirme Uygulamaları" eğitimi başladı.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen eğitim, Samsun Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) gerçekleştiriliyor.

Eğitime Türkiye'nin farklı illerindeki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan 24 biyoloji öğretmeni katılıyor. Öğretmenler, 5 gün boyunca farklı yapay zeka araçlarını tanıyarak bu araçlarla biyoloji dersi içerikleri hazırlayacak.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, farklı illerden gelen öğretmenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, eğitim süresince hem yapay zeka araçlarını tanıyarak içerik geliştirmeleri hem de Samsun'u tanımaları için etkinlikler hazırladıklarını kaydetti.

Samsun BİLSEM'de görevli biyoloji öğretmeni ve proje yürütücüsü Vildan Akın Mutlu da eğitimlerde öğretmenlerin hazırladıkları ders içeriklerinin kitaplaştırılarak tüm BİLSEM'lerle çevrim içi ortamda paylaşılacağını söyledi.

Üstün yetenekli öğrencilerin toplumun yüzde 2'lik kısmını oluşturan bireyler olduğu düşünüldüğünde, bu bireylerin çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmesinin öneminin ortaya çıktığını belirten Mutlu, "Üstün yetenekli öğrenciler ile çalışan öğretmenlere yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile ilgili teknolojilerin uygulamalı olarak aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin yapay zeka teknolojileri ve eğitime entegre olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması beklenmektedir." dedi.

Eğitimin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bakiye Usta da katıldı.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel

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