Samsun'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Eren Bakır yaşamını yitirdi. Olay, bir restoranda başlayan tartışmanın ardından yaşandı. Zanlı H.Y. olayın ardından kaçtı, ancak sonra polise teslim oldu.

İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranda çalışan Eren Bakır (31) ile iş yerinden arkadaşı H.Y. (22) arasında gündüz saatlerinde tartışma yaşandı.

Daha sonra iş yerinden ayrılan H.Y, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Vatan Kavşağı'nda Bakır'ı 10 yerinden bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Bakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı H.Y. bir süre sonra Denizevleri Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek
