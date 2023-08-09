Samsun'da Benzin Bidonu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'da elinde taşıdığı benzin bidonunu yanan ocağa düşüren Ahmet Tekin (83), çıkan yangında hayatını kaybetti, yaralanan eşi Emine Tekin (81) hastaneye kaldırıldı.

Ayvacık ilçesinde tek katlı evde oturan Ahmet Tekin, iddiaya göre, tarlada çalışmak için aldığı benzin dolu bidonu yanan ocağın yanından geçerken düşürdü. Benzinin alev alması ile evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangında Ahmet Tekin hayatını kaybetti, eşi Emine Tekin yaralandı. Tekin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.