Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun- Ankara kara yolu Gürgendağ Mahallesi mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeki, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 AYN 91plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Derviş Demircan - Güncel