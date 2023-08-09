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Samsun'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ankara kara yolu Gürgendağ Mahallesi mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeki, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 AYN 91plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Derviş Demircan - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

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