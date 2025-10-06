Samsun'da Bariyere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan B.A. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.G'nin idaresindeki 34 NCY 861 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolunda bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki B.A yaralandı.
Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel