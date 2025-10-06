Haberler

Samsun'da Bariyere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da Bariyere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan B.A. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

A.G'nin idaresindeki 34 NCY 861 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolunda bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki B.A yaralandı.

Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.