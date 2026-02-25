Haberler

Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü ile oğlu yaralandı

Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü ile oğlu yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada bariyere çarpan cipteki anne ile oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Samsun'un Havza ilçesinde bariyere çarpan cipte bulunan anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Uğurlu P. (28) idaresindeki 06 DA 3055 plakalı cip, Ankara- Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü ile araçta bulunan 5 yaşındaki oğlu Ertuğrul Habib P. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
