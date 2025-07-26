Samsun'da Baraj Gölünde Boğulma Vakası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 17 yaşındaki Muhammed Emin Yaman ve 18 yaşındaki Tuncay Gençtürk boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası acil ekipler bölgeye sevk edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 2 genç boğuldu.

Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18), serinlemek amacıyla 19 Mayıs Baraj Gölü'ne girdi.

Yaman ile Gençtürk'ün bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu, iki gencin cesetleri sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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