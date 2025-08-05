Samsun'da Balkonda Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Öldürüldü

Samsun'da Balkonda Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evin balkonunda çıkan tartışmada Erol A., Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Erol A. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde evin balkonunda tartıştığı Taner Deniz (30) ve Tarık Acar'ı (34) tabancayla vurarak öldüren Erol A. (41), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. Evin balkonunda oturan Erol A., Taner Deniz ve Tarık Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erol A., tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar'ı vurup kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Deniz ve Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erol A., bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 2 kişiyi vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Erol A., jandarmaya teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Erol A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.