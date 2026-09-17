Samsun'da balıkçı teknesine yunus sürüsü eşlik etti

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de avlanan balıkçıların teknesine eşlik eden yunus sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avlanmak amacıyla denize açılan balıkçıların teknesine bir süre sonra birkaç yunus eşlik etmeye başladı.

Teknenin çevresinde ve ön kısmında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine de çıktı.

Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA