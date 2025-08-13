Samsun'da Baba ve Kızı Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve kızı, aniden gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakika sonra baba ve kızı baygın halde sudan çıkardı. Baba Yılmaz Kurt'un durumu ağır.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi.

Yalı Mahallesi Avukatlar Sitesi sahilinde denize giren Yılmaz Kurt (45) ile 7 yaşındaki kızı Zeynep Kurt bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baba ve kızını yaklaşık 30 dakika sonra sudan baygın halde çıkardı.

Acil sağlık ekipleri tarafından baba ve kızı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Baba Yılmaz Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.