Samsun'da Baba ve Kızı Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve kızı, aniden gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakika sonra baba ve kızı baygın halde sudan çıkardı. Baba Yılmaz Kurt'un durumu ağır.
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi.
Yalı Mahallesi Avukatlar Sitesi sahilinde denize giren Yılmaz Kurt (45) ile 7 yaşındaki kızı Zeynep Kurt bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, baba ve kızını yaklaşık 30 dakika sonra sudan baygın halde çıkardı.
Acil sağlık ekipleri tarafından baba ve kızı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Baba Yılmaz Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.