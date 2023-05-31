Samsun'da Baba Öldü, Kızı Ağır Yaralandı

- Samsun'da dehşete düşüren kaza: Baba öldü, kızı ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da tırın altına giren otomobilin sürücüsü baba hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Ambarköprü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Duran idaresindeki 55 ADN 933 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak yolun dışında park halindeki 42 RJ 360 plakalı çekiciye bağlı 42 AND 703 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Şiddetli çarpma sonucu dorsenin altına girerek araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 8 yaşındaki kızına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Tırın altına adeta saplanan otomobilden yaralıları alabilmek için forkliftler tırın dorsesini kaldırdı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 8 yaşındaki Sahra Nil Duran'ı araçtan yaralı olarak çıkartılarak, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan Ali Duran'ı kurtarmak için büyük gayretler gösterildi ancak sürücü, araç içerisinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Ali Duran'ın cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.